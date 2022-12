Neymar chorou bastante após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo - FOTO: Adrian DENNIS / AFP

Publicado 09/12/2022 18:15

Após a eliminação para a Croácia da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira, Neymar deixou o futuro no Brasil em aberto. Em entrevista depois do jogo, o atacante destacou que não fecha as portas para a Seleção Brasileira, mas também não garantiu que irá retornar.

"Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Quero pegar esse tempo para pensar na Seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a Seleção, também não digo 100% que vou voltar", disse Neymar.





VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE NEYMAR

Sentimento com a eliminação

"Parece que é um pesadelo. Não dá para acreditar no que está acontecendo. Essa derrota vai doer por muito tempo. Por isso é tão triste. Queria agradecer o torcedor brasileiro pelo apoio, carinho e respeito com todos os companheiros. Dizer que infelizmente não conseguimos nosso sonhos, mas faz parte, é futebol e acontece. Agora é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota".

Grupo Unido

"É difícil falar agora, não quero falar nada sem ver os lances, tudo que aconteceu no jogo. Não existe culpado, ganhamos juntos e perdemos juntos".

Bastidores do vestiário após a eliminação

"Difícil falar neste momento. A cabeça está a milhão, cheia de coisas, mas a gente conversou, falou de coisas que ficaram para a gente de aprendizado. Um grupo muito unido, um grupo alegre, feliz, mas hoje não foi um dia de felicidade e sim de tristeza. Infelizmente num jogo injusto a gente acabou sendo eliminado. Agora é botar a cabeça no travesseiro, abraçar a família. Só eles podem nos confortar agora".

"Falei algumas palavras sobre todo esse ciclo, esses dias que ficamos juntos. Passa muito rápido, por isso tem que aproveitar o máximo. Carreira de um se encerra na seleção, de outro também, jovens chegam. Fizemos muitos amigos aqui, estou contente de ter feito parte deste grupo, estou orgulhoso de cada um. Infelizmente não coroamos este grupo com a vitória, mas acontece. É lamentar neste momento de tristeza, é difícil encontrar palavras para confortar cada um".