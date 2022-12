Vinicius Junior - NELSON ALMEIDA / AFP

Vinicius JuniorNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 09/12/2022 18:39

Logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Ivan Alejo, do Cádiz, fez uma publicação em sua conta no Twitter com cunho racista para zombar da queda da seleção brasileira, que foi derrotada para a Croácia, nesta sexta-feira (9), nos pênaltis.

Alejo, que é um antigo desafeto de Vinicius Junior após terem se desentendido em um jogo do Campeonato Espanhol, publicou uma mensagem com emojis de danças e usou dois macacos no fim da mensagem.



Confira abaixo:



Mensagem de Ivan Alejo com cunho racista que foi apagada Reprodução/Twitter



Pouco depois, Alejo apagou o tuíte e publicou outra mensagem, afirmando que o público havia interpretado de forma errada o real significado de sua mensagem. Além disso, refez a provocação, mas com diferentes emojis.



"Como vocês viram, eu apaguei um tuíte porque me dei conta que deixou uma interpretação que não era a que eu queria transmitir", justificou.



Em novembro, Alejo fez uma publicação em sua conta do Twitter com uma indireta para Vinicius Junior, afirmando que nem todos os jogadores rivais estavam ao tamanho suficiente por conta de seu comportamento.



