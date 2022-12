Lula se pronunciou nas redes sociais após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo - CARLOS COSTA / AFP

Publicado 09/12/2022 18:02

O presidente eleito Luiz inácio Lula da Silva se pronunciou sobre a triste eliminação do Brasil contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Em rápido pronunciamento através das redes sociais, Lula lamentou a eliminação brasileira, elogiou o gol feito por Neymar e afirmou que a seleção merecia ter ido mais longe na competição."O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir", declarou.Após sofrer o empate no fim da prorrogação, o Brasil disputou a vaga nas semifinais da Copa do Mundo nos pênaltis contra a Croácia. No entanto, o goleiro Zivakovic brilhou e defendeu as cobranças de Rodrygo e Marquinhos, selando a eliminação brasileira.