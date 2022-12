Livakovic defendeu o pênalti cobrado por Rodrygo, na classificação da Croácia sobre o Brasil à semifinal da Copa do Mundo - Ina Fassbender / AFP

Publicado 09/12/2022 16:57

Como não podia deixar de ser, Dominik Livakovic foi eleito o melhor do jogo na classificação da Croácia à semifinal da Copa do Mundo, com a vitória nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1. Afinal, o goleiro de 27 anos fez pelo menos quatro grandes defesas e pegou uma cobrança, de Rodrygo (Marquinhos chutou na trave), sendo peça decisiva na eliminação do Brasil. Ao celebrar o resultado, ele resumiu o espírito de sua equipe.



"Nós estamos indo partida a partida. E vamos ver até onde isso vai nos levar. Nós temos experiência sob pressão. E conseguimos sair de um momento difícil", vibrou.



Antes de fechar o gol contra o Brasil, sendo vazado apenas numa grande jogada individual de Neymar, Livakovic já havia entrado para a história das Copas do Mundo ao pegar três pênaltis contra o Japão, nas oitavas de final. Somente ele e o compatriota Subasic, em 2018, conseguiram o feito.



De reserva há quatro anos a titular e decisivo, o goleiro da Croácia pode voltar a ser de grande importância na semifinal, contra Holanda ou Argentina, na terça-feira (13), às 16h (de Brasília).