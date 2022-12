Tite - AFP

Publicado 09/12/2022 16:48

Catar - O treinador da seleção brasileira, Tite, explicou após a eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas de finais da Copa do Mundo, porque Neymar não foi um dos cobradores da equipe verde e amarela na disputa contra os europeus. O comandante preservou o camisa 10 por entender que ele seria o melhor nome para fechar a série das cinco primeiras cobranças.

"Ele cobraria o quinto e decisivo pênalti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade e o mental para fazer a cobrança", afirmou.

Rodrygo, Casemiro, Pedro e Marquinhos cobraram para o Brasil. O atacante do Real Madrid e o zagueiro do PSG perderam as cobranças. Todos os quatro jogadores croatas converteram suas batidas e eliminaram o Brasil. Tite também analisou o lance que gerou o gol de empate dos croatas no fim da prorrogação.

"Não concordo com a desorganização. Primeiro estávamos em uma ação ofensiva, colocando volume na frente, e a jogada foi quebrada. No que ela foi quebrada e pressionava, tivemos com o Pedro a infiltração do Fred, uma bola espirrada na frente, Danilo dá e volta, e nesse vai e vem uma bola puxa fundo. Conseguimos voltar e fechar a parte central do campo, mas a bola veio para trás, finaliza, desvia e entra, em uma única finalização", opinou.