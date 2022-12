Brasil foi eliminado pela Croácia - AFP

Publicado 09/12/2022 16:09 | Atualizado 09/12/2022 16:10

Catar - A surpreendente eliminação do Brasil na Copa do Mundo virou notícia nos principais jornais pelo mundo. O jornal inglês "The Guardian" ironizou as tão faladas dancinhas dos jogadores do Brasil na competição. A publicação afirmou que a seleção brasileira teve a sua "última dança" ao ser derrotada nos pênaltis para os croatas.

O diário esportivo "Marca" afirmou que o "superfavorito voltou para casa" ao definir a condição da equipe de Tite que foi derrotada pela Croácia nas penalidades pelas quartas de finais da competição.

O diário esportivo italiano "Gazeta Dello Sport" destacou o fantasma europeu que vem perseguindo o Brasil desde o pentacampeonato em 2022. Foi a quinta eliminação seguida para um país do continente que a Seleção amargou. Depois de bater a Alemanha no Japão, o Brasil não derrotou nenhuma equipe do Velho Mundo em mata-mata em Copas.

Já o jornal francês "Le Parisien" exaltou a atuação do goleiro Dominik Livakovic. Além de salvar a Croácia durante a partida, o goleiro voltou a brilhar ao defender a penalidade de Rodrygo. A publicação também citou que o arqueiro fez belas defesas em finalizações de Neymar e Paquetá, que atuam no futebol francês.