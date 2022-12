Neymar chorou após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 09/12/2022 15:44 | Atualizado 09/12/2022 15:45

Catar - O sonho do hexa da seleção brasileira foi adiado mais uma vez. Com a eliminação nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, o Brasil vai igualar o seu maior jejum de títulos na história das Copas: 24 anos.

Após a conquista do tricampeonato mundial em 1970, no México, a seleção brasileira voltou a conquistar a Copa do Mundo somente em 1994, nos Estados Unidos. Em 2026, o Mundial terá sede tripla, com Estados Unidos, México e Canadá.

Nas Copas seguintes ao tricampeonato, o Brasil ficou em quarto em 1974 e em terceiro em 1978. Já em 1982, caiu na segunda fase, e em 1986 foi eliminado nas quartas. Por fim, a última eliminação antes do tetra aconteceu nas oitavas de 1990.

O Brasil encerrou o jejum em 1994, foi vice em 1998 e voltou a conquistar o título mundial em 2002. Desde então, amargou eliminações nas quartas em 2006, 2010, 2018 e 2022, além de cair na semifinal em 2014, quando foi goleado pela Alemanha por 7 a 1.

Para evitar que a marca dos 24 anos seja superada, o Brasil precisará vencer a Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira reencontrará duas sedes onde já conquistou títulos: México (1970) e Estados Unidos (1994). Boas lembranças para conquistar o sonhado hexa.