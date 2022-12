Torcedores ficaram tristes com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 - Gabriel Orphão / O Dia

Torcedores ficaram tristes com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022Gabriel Orphão / O Dia

Publicado 09/12/2022 16:09 | Atualizado 09/12/2022 16:13

Rio - O clima de festa virou de velório no Fifa Fan Fest, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os cariocas lotaram a praia nesta sexta-feira (9) para acompanhar o duelo entre Brasil e Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, mas a euforia deu lugar a tristeza após a derrota brasileira nos pênaltis.

Antes do jogo, o clima era de festa. O 'Movimento Verde e Amarelo' animou o público, que estava com a expectativa alta pela classificação da seleção brasileira. Porém, a tensão e o silêncio tomaram conta dos torcedores durante os 90 minutos.

Na prorrogação, os torcedores foram do céu ao inferno. O gol de Neymar, nos acréscimos do primeiro tempo do tempo extra, levou todos ao delírio. Mas o empate da Croácia faltando quatro minutos para o fim do jogo frustrou a torcida brasileira.

Pra delírio da Fifa Fan Fest, Neymar abre o placar para o Brasil! pic.twitter.com/zl2I4EGbXx — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) December 9, 2022

A tensão, aliada ao calor, contribuiu para que muitos torcedores passassem mal durante a partida. Após a derrota nos pênaltis, muitos choraram e decidiram ir embora, não ficando para o show de Mumuzinho. Nem a festa do DJ foi capaz de animar o público.

Fim do sonho. Marquinhos erra o pênalti e o Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Catar. pic.twitter.com/9lkuwN7GkS — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) December 9, 2022

Com a derrota nos pênaltis para a Croácia, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Com o sonho do hexa adiado mais uma vez, a seleção brasileira chegará a 24 anos de jejum de títulos em Copas e igualará o seu maior período sem conquistar a competição (entre 1970 e 1994).

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Rodrigo Souza