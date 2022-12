Sterling cumprimenta o técnico Gareth Southgate - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Sterling cumprimenta o técnico Gareth SouthgateFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 09/12/2022 16:49

De volta ao Catar, Sterling estará envolvido no jogo da Inglaterra contra a França. A informação foi confirmada pelo próprio técnico Gareth Southgate, durante a entrevista coletiva desta sexta-feira. Na conversa com os jornalistas, o treinador comemorou o retorno do atacante e revelou que o próprio Sterling pediu para treinar com o grupo de olho no jogo das quartas de final.

"Falei esta manhã com Raheem (Sterling) no treinamento. É ótimo que ele esteja de volta conosco. Ele queria treinar. Normalmente, ele não teria permissão para fazer isso depois de sua longa viagem de avião, mas era uma sessão bastante leve, então ele não correu riscos em participar. Ele estará envolvido no jogo amanhã, mas ainda não sei como. Não sei qual é o estado físico dele, porque não o via em campo desde sábado passado. Mas estamos muito felizes por ele estar de volta, é um jogador importante para nós", disse Southgate.

Em tempo: com Sterling junto com o grupo, a seleção inglesa volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar a França no Al Bayt Stadium. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.





RELEMBRE O CASO

No último domingo, a seleção inglesa informou que Sterling seria desfalque do jogo contra Senegal por conta de um assunto familiar. A Federação Inglesa não revelou o motivo, mas a imprensa da Inglaterra apontou que a casa do jogador foi invadida por ladrões armados. Sua parceria e os três filhos estavam no local.

O atacante, então, retornou à Inglaterra para ficar junto da família. Na entrevista coletiva daquele mesmo domingo, após a vitória sobre Senegal por 3 a 0, o técnico Gareth Southagte chegou a dizer que não sabia se Sterling retornaria ao Catar para a sequência do Mundial.

"Vamos apoiar isso e deixar que ele tenha o tempo que precisar. Ele está indo para casa. Não quero colocá-lo sob pressão. Às vezes o futebol não é o mais importante, a família deve vir em primeiro lugar", disse Southgate, na ocasião.