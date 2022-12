Douglas Silva e Babu Santana acompanharam a eliminação do Brasil em evento em Copacabana - Reprodução

Publicado 09/12/2022 17:53 | Atualizado 09/12/2022 17:58

Rio - A eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 frustrou todos os torcedores brasileiros. Os atores e ex-participantes do BBB, Babu Santana e Douglas Silva, foram ao Fifa Fan Fest em Copacabana, no Rio de Janeiro, e ficaram arrasados com a eliminação nos pênaltis diante da Croácia.

"Nós tivemos uma infelicidade com as escolhas do técnico (Tite). Temos três jogadores que são capazes de desestabilizar qualquer defesa do mundo e ele tirou um (Vini Júnior). Ele botou um menino de 20 anos para bater um pênalti decisivo (Rodrygo). Mas nossos jogadores estão de parabéns. Ficamos tristes, mas faz parte. A Croácia fez um jogo feio, mas foi eficiente", analisou Babu, que teve apoio de Douglas Silva.

"Não tem análise. Venceu o melhor. Os dois times jogaram bem. Pênalti, pra mim, é loteria. Todo mundo treina e bate bem, mas é loteria e a Croácia ganhou", completou o ator e ex-BBB 22.

Após a eliminação, o técnico Tite confirmou que está de saída do comando da seleção brasileira após seis anos no comando. O ator Babu revelou que tem um nome favorito para assumir o cargo e fez um pedido para o futuro técnico do Brasil.

"Podia ser o Dorival. Ele sabe trabalhar com a garotada e com as estrelas, tem um futebol para frente. Independente de quem for, tem que pensar que o nosso país tem um futebol ofensivo. Fez um gol, tem que fazer o segundo, o terceiro, o quarto... Temos esse futebol alegre e para frente", afirmou Babu.

Já Douglas Silva preferiu não opinar sobre um nome para substituir Tite, mas destacou algumas qualidades que o treinador precisa ter para aguentar a pressão.

"Tem que ser um técnico inteligente, que tenha emocional e seja coerente nas convocações. O Brasil tem bons nomes para assumir a Seleção", completou Douglas Silva.

Com a derrota nos pênaltis para a Croácia, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Com o sonho do hexa adiado mais uma vez, a seleção brasileira chegará a 24 anos de jejum de títulos em Copas e igualará o seu maior período sem conquistar a competição (entre 1970 e 1994).

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Rodrigo Souza