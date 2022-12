Astrid Wett - Reprodução / Instagram

Publicado 09/12/2022 10:30

Catar - No Catar para acompanhar a Copa do Mundo, a musa do OnlyFans Astrid Wett foi alvo de críticas por conta da forma em que se vestia para ir aos estádios. Com a polêmica se intensificado nas redes sociais, a modelo decidiu usar 'looks' mais recatados para assistir aos jogos.