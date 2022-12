Torcedores acompanham a partida do Brasil pela Copa do Mundo, em Copacabana - Gabriel Orphão/O Dia

Publicado 09/12/2022 12:09

Rio - Os torcedores brasileiros viveram um dia especial no Rio de Janeiro. Em um dia ensolarado, os cariocas lotaram o Fifa Fan Fest, em Copacabana, nesta sexta-feira (9), para acompanhar o jogo da seleção brasileira contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Figuras ilustres das arquibancadas do Maracanã estiveram presentes no local. Os flamenguistas Santa Cruz, Chapolin e o sósia do técnico Jorge Jesus trocaram a camisa do Flamengo pela camisa da seleção brasileira, mostraram confiança na vitória do Brasil e fizeram um pedido para Tite.

"Claro. Não vai dar para eles (Croácia), não. Tomara que o Tite se manque e coloque o Pedro hoje, porque ele vai fazer um gol e o Brasil vai vencer", disse Santa Cruz, que estava com uma erva de arruda e a sua famosa placa com a palavra "fé" que sempre está presente no Maracanã.

Movimento Verde e Amarelo anima o público na FIFA Fan Fest em Copacabana antes do duelo entre Brasil e Croácia. pic.twitter.com/OLjP4UBdv6 — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) December 9, 2022

Nem só cariocas estiveram presentes no Fifa Fan Fest em Copacabana. A mineira Simone também estava no local e mostrou confiança na vitória brasileira.

"O Brasil vai ganhar. Estou confiante no hexa, somos brasileiros e não desistimos nunca", afirmou.

A torcedora Simone, de Minas Gerais, mostrou confiança na vitória do Brasil em cima da Croácia! pic.twitter.com/ZbfJmaotnl — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) December 9, 2022

Já os amigos Marcos, Pedro e João Guilherme foram torcer juntos e esperavam um jogo mais difícil, mas estavam confiantes na classificação do Brasil.

"Vai ser o jogo mais difícil até agora, mas vai dar Brasil", destacou Marcos.

Os amigos Marcos, Pedro e João Guilherme também marcaram presença na FIFA Fan Fest, e demonstraram confiança no hexa da Seleção! pic.twitter.com/68mb9drqmD — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) December 9, 2022

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob a supervisão de Rodrigo Souza