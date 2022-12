Lula e Geraldo Alckmin - Cláudio Kbene / Divulgação

Lula e Geraldo AlckminCláudio Kbene / Divulgação

Publicado 09/12/2022 11:04 | Atualizado 09/12/2022 11:46

Rio - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva utilizou suas redes sociais para manifestar seu apoio à seleção brasileira na partida desta sexta-feira contra a Croácia. Lula aproveitou para dizer que é favorável às "dancinhas" que os jogadores têm feito no Catar.

"Bom dia. Aqui em Brasília seguimos trabalhando para construir um novo governo e futuro para o povo brasileiro. E hoje, meio-dia, tem jogo do Brasil. Torço para nosso time fazer uma boa partida, com muitos gols comemorados com alegria e dança", publicou o presidente eleito.

As "dancinhas" dos brasileiros têm causado polêmica na Copa do Mundo. Alguns adversários já fizeram críticas, enquanto outros saíram em defesa dos atletas nascidos no país. Recentemente, Tite afirmou que a manifestação faz parte de cultura brasileira.

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo, o Brasil entrará em campo nesta sexta-feira contra a Croácia. A partida acontecerá às 12 horas (no horário de Brasília).