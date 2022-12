Gareth Southgate - AFP

Publicado 09/12/2022 11:35 | Atualizado 09/12/2022 11:37

Catar - O treinador da Inglaterra, Gareth Southgate afirmou que não haverá uma marcação especial em Kylian Mbappé no confronto diante da França, no próximo sábado, que vale vaga na semifinal da Copa. De acordo com o comandante, os atuais campeões do mundo têm outros jogadores muito talentosos.

"Haverá um plano particular para Mbappé, como também terá para Giroud, para o Griezmann e para o Dembélé. Eles têm muitos jogadores muito bons. Sempre prepararemos qualquer time contra o qual jogarmos para certos indivíduos que o detalhe de lidar com eles é importante", afirmou.

Kylian Mbappé, de 23 anos, vem sendo o principal destaque da França na Copa do Mundo. Com cinco gols, ele é o artilheiro da competição no Catar. A Inglaterra e os franceses se enfrentam neste sábado, às 16 horas (no horário de Brasília).