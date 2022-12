Confira as imagens da eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Catar - Não deu. Novamente contra uma seleção europeia em um mata-mata, o Brasil se despediu da Copa do Mundo. Em duelo nesta sexta-feira pelas quartas de final, a Seleção ficou no empate no tempo normal, saiu na frente na prorrogação, mas acabou cedendo a igualdade em 1 a 1, e nas cobranças de pênalti se despediu ao ser derrotada por 4 a 2. Brilhou novamente a estrela do goleiro Livakovic, que defendeu a cobrança de Rodrygo.

