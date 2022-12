Neymar é atacante da Seleção Brasileira - NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar é atacante da Seleção BrasileiraNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 09/12/2022 14:53 | Atualizado 09/12/2022 14:55

Catar - Neymar alcançou um feito histórico com a camisa da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira, diante da Croácia, o atacante igualou Pelé em número de gols marcado pelo Brasil, segundo as contas da Fifa. De acordo com a entidade, ambos têm 77 tentos com a Amarelinha.

Vale destacar que os números da Confederação Brasileira de Futebol são diferentes. Isso porque a CBF também contabiliza partidas não oficiais, como contra clubes e combinados. Aqui, Neymar ainda está a 18 gols atrás do Rei.

VEJA O TOP 3*

Pelé: 77 gols

Neymar: 77 gols

Ronaldo: 62 gols

*Números da Fifa.

Em tempo: o gol de Neymar abriu o placar para o Brasil no jogo contra a Croácia, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. No entanto, a seleção cedeu o empate e acabou eliminada nos pênaltis.