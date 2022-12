Gonçalo Ramos e Bruno Fernandes brilharam na goleada de Portugal sobre a Suíça na Copa do Mundo - Jewel SAMAD / AFP

Gonçalo Ramos e Bruno Fernandes brilharam na goleada de Portugal sobre a Suíça na Copa do MundoJewel SAMAD / AFP

Publicado 09/12/2022 14:31

Surpresa desta Copa do Mundo ao chegar pela primeira vez nas quartas de final, Marrocos colocará à prova a sua força defensiva contra Portugal, que tem no ataque o seu ponto forte e esperança para chegar à semifinal. Neste sábado (10), às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama, apenas um dois estilos de jogo terá sucesso.



Melhor defesa da Copa do Mundo, a seleção de Marrocos sofreu apenas um gol em quatro jogos, e foi contra de Aguerd, na vitória por 2 a 1 sobre o Canadá que garantiu o primeiro lugar do Grupo F. E o sistema defensivo foi colocado à prova ao longo do torneio, contra Bélgica, Croácia e Espanha. Esta última, nas oitavas de final, com os marroquinos levando apenas seis finalizações, sendo três no alvo, uma delas na trave.



Só que o ataque não tem sido efetivo. Foram apenas quatro gols e, em dois jogos, ficou no 0 a 0. Se isso se repetir, Marrocos terá de contar novamente com o goleiro Bono, que pegou duas cobranças na disputa por pênaltis contra a Espanha.



Por outro lado, o que não falta a Portugal são gols. Melhor ataque ao lado da Inglaterra - ambos marcaram 12 vezes -, a seleção portuguesa mostrou força nas oitavas de final ao fazer 6 a 1 contra a Suíça, conhecida pelo seu sistema defensivo sólido.





Ao contrário de outros tempos, o time não depende apenas de Cristiano Ronaldo, que inclusive deve começar no banco mais uma vez, e viu o seu substituto, Gonçalo Ramos, marcar três vezes no último jogo. O ataque de Portugal é constantemente municiado por Bruno Fernandes, um dos destaques da Copa do Mundo, João Felix, Otávio e Bernardo Silva. E agora terá, talvez, o maior desafio.