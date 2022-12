Festa e tensão: torcedores brasileiros comparecem em peso na Fifa Fan Fest

Rio - O torcedor brasileiro compareceu em peso na Fifa Fan Fest, no Rio de Janeiro, para torcedor pela seleção brasileira nesta sexta-feira (9). No entanto, o sonho chegou ao fim, com a eliminação traumática do Brasil contra a Croácia nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo. Confira as imagens da festa e da tensão dos personagens na galeria. Veja!

