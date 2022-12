Casemiro - AFP

CasemiroAFP

Publicado 09/12/2022 15:21

Catar - Um dos jogadores mais experientes do elenco brasileiro, o volante Casemiro lamentou a desatenção no fim da prorrogação que acabou fazendo a Seleção levar o empate da Croácia e posteriormente a derrota nas penalidades nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

"Todas as derrotas são doloridas, principalmente quando você tem um objetivo, um sonho, tem um trabalho de quatro anos para esse momento. Porém, difícil encontrar palavras. Difícil encontrar momentos. É levantar a cabeça, vida que segue. Estamos tristes, todo mundo do grupo deu o melhor. A gente fica chateado, principalmente pela forma que foi. Estava na nossa mão, escapou ali. Momento difícil. Agora é ter tranquilidade, vida que tem que seguir", afirmou.

Com o resultado diante da Bélgica, o Brasil experimentou a quinta eliminação seguida para seleções europeias em Copas do Mundo. Em 2006, a Seleção perdeu para a França, quatro anos depois para a Holanda, em 2014 para a Alemanha e na última Copa do Mundo para a Bélgica. Foram quatro derrotas nas quartas de finais e uma na semifinal.