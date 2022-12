Flávia Alessandra conta que largou namorado para ficar com Otaviano Costa - Reprodução / Youtube / Instagram

Publicado 09/12/2022 13:22 | Atualizado 09/12/2022 13:23

Rio - Flávia Alessandra surpreendeu ao revelar que deixou um antigo namorado para ficar com o atual marido, Otaviano Costa. Durante sua participação no podcast "Pod Delas", na última quinta-feira, a atriz de 48 anos admitiu que mudou de "todos os planos" após se interessar pelo ator.

"Foi muito louco, porque eu não ia para esse evento e isso me fez mudar porque eu tinha outros planos na vida, eu estava com uma outra pessoa, eu tinha planos de casar e tudo mais", relembrou a artista. "Eu falei: 'Cara, eu não sei o que será da minha vida, mas eu não vou me casar mais com a pessoa que ia casar", contou.

No bate-papo, Flávia Alessandra disse ainda que já havia comprado uma casa para oficializar a união com seu namorado da época, mas acabou desistindo. "Foi muito conflitante na minha cabeça, eu tive certeza que não era para fazer aquilo", ponderou. Bem-humorada, a atriz alegou que Otaviano a conquistou rapidamente, o que gerou certa desconfiança nas pessoas ao redor. "Umas duas semanas depois ele me enganou que tinha uma reunião de trabalho no Rio, me seduziu, cinco meses depois a gente estava casado, ele se mudou para o Rio, a gente ajeitou a vida, todo mundo achou que eu estava grávida".