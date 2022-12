Harry Styles - Divulgação

Harry StylesDivulgação

Publicado 09/12/2022 13:08 | Atualizado 09/12/2022 13:56

Rio - Os fãs de Harry Styles ficaram agitados na manhã desta sexta-feira (9) após boatos começarem a circular nas redes sociais de que uma van carregando os instrumentos da turnê teria sido roubada na BR-116 a caminho de Curitiba. A Live Nation, produtora dos shows do cantor britânico no Brasil, esclareceu que o assalto ao veículo não envolve os equipamentos do artista, e sim os produtos de merchan da turnê.

fotogaleria

"Diferente do que está sendo veiculado nas redes sociais, a Live Nation Brasil informa que não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê do Harry Styles no Brasil. O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba. A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de sábado à noite", diz a nota da Live Nation enviada ao O DIA.

Harry Styles estreou sua turnê no Brasil nesta terça-feira (6), em São Paulo. Nesta quinta-feira (8) passou pelo Rio, e já foi para Curitiba, onde se apresenta neste sábado (10). O cantor britânico ainda volta a capital paulista para shows nos dias 13 e 14 de dezembro.