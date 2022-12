Jojo Todynho e WD gravam o clipe "Verdadeira Brasileira" na Rocinha - Raphael Urjais

Jojo Todynho e WD gravam o clipe "Verdadeira Brasileira" na RocinhaRaphael Urjais

Publicado 08/12/2022 05:00

Rio - Gente como a gente, batalhadora, linda e cheia de atitude! Jojo Todynho, de 25 anos, é o retrato da mulher brasileira. Não é à toa que ela foi escolhida por Washington Duarte, mais conhecido como WD, para dividir os vocais com ele na música "Verdadeira Brasileira" e estrelar o clipe da canção, gravado na Rocinha, na Zona Sul do Rio. "Ela é autêntica", ressalta cantor, que lançou o EP "Periferia" recentemente e fez uma participação meteórica no "The Voice Brasil", da TV Globo, no ano passado.

fotogaleria

"Não tinha outra verdadeira brasileira pra trazer esse emblema junto com a gente na música. O casamento foi perfeito", opina WD. "A música conta a história da verdadeira mulher, que rala, dá duro, que é mãe, tia, mas que chega no fim de semana, quer tomar a cervejinha dela, comer uma linguicinha acebolada, um torresminho e não quer guerra com ninguém. Eu sou exatamente assim. Eu trabalho pra caramba, mas quando tenho minhas oportunidades, quero beber, extravasar", completa Jojo.

A presença da cantora na Rocinha causou o maior furor na comunidade. "A Rocinha veio abaixo com a Jojo Todynho, desfilando com aquela cabelão. Não tinha segurança que desse conta. Jojo teve que gritar: 'gente, vou tirar foto com todo mundo, mas primeiro deixa eu gravar o clipe'. Foi incrível, essa mulher é uma mulher de verdade", ressalta WD. Jojo concorda: "Paramos a comunidade. Foi muito gostoso. Ando tudo, vou para qualquer lugar. Eu vou ao mercado, ao shopping, faço de tudo. Eu estar dentro da comunidade é uma coisa rara. Então, foi um impacto: 'Jojo está aqui'. Foi um auê".

Ela ainda se diverte ao relembrar uma situação divertida que rolou durante a gravação. "Teve uma senhora que estava escondida dentro do bar porque ela queria tirar uma foto comigo. Pouco tempo depois, o marido dela chegou, cheio de blondor (descolorante) na cabeça, com uma sacola de mercado. Fui e tirei uma foto com ela. Ela falou assim pra ele, na minha frente: 'Não sou pouca merd*, não. Tirei foto com a Jojo Todynho. Ela bateu a foto comigo'. Foi muito engraçado", conta, aos risos.

Além de brilhar como cantora e estrelar o clipe de WD, Jojo também está roubando a cena no programa "Central da Copa", da TV Globo, ao lado de Alex Escobar e do ex-jogador Fred. Ela admite que quase recusou o convite para ser comentarista da atração por não entender de futebol. "Na hora, fiquei muito impactada com o convite, depois falei: 'Eu não entendo nada de futebol'. Mas me explicaram a dinâmica do programa, que não era só falar de futebol. Era uma coisa mais engraçada, legal, com muito entretenimento. Para falar de futebol, nós temos o Fred Guedes, que foi uma pessoa maravilhosa comigo, e temos o Alex Escobar. Copa é união, família. As pessoas não querem ver só futebol e a gente quer falar de outras coisas, analisar outras coisas, uma gafe que um jogador deu... Aí, eu fui e aceitei", explica.

A artista, então, deixa claro que não se arrependeu da decisão. "Eu ia me arrepender muito se não tivesse aceitado. Está sendo a melhor experiência da minha vida", afirma. Na atração, Jojo mostra muita desenvoltura e faz comentários sinceros. Ela já apontou uma falha no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, citando o atraso na transmissão em um dos jogos do Brasil, mandou indireta para jogador da Seleção sobre o pagamento da pensão alimentícia para a filha ao comentar a notícia dos atletas comendo carne banhada a ouro no Catar e já se surpreendeu ao receber um selinho do ator Rafael Cardoso, que anunciou o término de seu casamento com Mariana Bridi após 15 anos de união, na última semana.

Com cinco anos de carreira, a dona do hit 'Que Tiro foi Esse' já provou que não tem medo de desafios. Ela, então, exalta o carinho que recebe da imprensa e do público ao topar novos projetos. "São cinco anos sobrevivendo, com esse amor, às vezes, controverso das pessoas. Tem dias que elas me amam, tem dias que elas me odeiam, mas não me cancelam. Fico muito feliz que toda vez que me proponho a fazer algo, sou muito abraçada, com muito amor e carinho", conclui.