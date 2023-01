Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem viagem juntos após polêmica com mãe da atriz - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2023 08:50 | Atualizado 04/01/2023 08:59

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para compartilhar novas fotos da viagem que fez com o noivo, André Luiz Frambach, para Orlando, nos Estados Unidos. A atriz de 21 anos comemorou, no Instagram, a ida a um dos parques de diversão do local e ignorou completamente a polêmica com a mãe, Silvana.

"Onde a felicidade faz moradia. Obrigada pelo dia repleto de aventuras, Universal! Sempre uma delícia desfrutar de bons momentos!", escreveu a artista na legenda das fotos.

André, por sua vez, também falou do passeio em seu perfil. "Dia mais que especial nesse parque incrível. É claro também que as companhias fazem toda a diferença, e essas aí fazem um dia normal ser incrível, imagina um dia incrível, então o que virou, né?", ponderou o ator.

