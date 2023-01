Brunna Gonçelves e Ludmilla estão em Fernando de Noronha - Reprodução do Instagram

Publicado 04/01/2023 11:38

Rio - Ludmilla está curtindo as férias ao lado da mulher, Brunna Gonçalves. A ex-BBB e dançarina compartilhou um vídeo, no Instagram Stories, nesta terça-feira, em que aparece coladinha com amada em uma praia de Fernando de Noronha. Na imagem, as duas aparecem de biquíni e apreciando a vista do local.

Na mesma rede social, a cantora mostrou para os internautas que está se divertindo na viagem ao publicar uma foto se refrescando no mar na manhã desta quarta-feira.

Ela também abriu o jogo e revelou se pretende ser mamãe em breve. "Ainda não estamos planejando (ter filhos) não. 2022 foi de muito trabalho para nós duas e pelo que estou vendo, 2023 vai ser 2022 parte 2".