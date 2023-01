Matheus Yurley conta que ladrões levaram seus relógios e cordões - Reprodução do Instagram

Publicado 04/01/2023 11:03

Rio - Matheus Yurley, de 23 anos, contou no Instagram Stories, nesta terça-feira, que teve a casa invadida e seus pertences roubados. Entre os itens levados pelos criminosos estão cordões, relógios e brincos. O youtuber não estava em sua residência no momento do crime. Ele está em Alagoas, onde passou o Réveillon.

"2023 já começou daquele jeito. Levaram umas paradinhas de casa. A gente vai encontrar quem foi que fez essa sacanagem aí. Vai passar batido, não", comentou o campeão do 'Power Couple Brasil 5', da Record TV, ao mostrar a foto de uma gaveta revirada.

Na sequência, ele disse que seu prejuízo não foi tão grande, já que levou para sua viagem os itens de maior valor. "Mas graças a Deus, todas as paradinhas de mais valor eu trouxe, ficaram alguns relógios meus, mas tinha coisa que nem era de ouro. Vai pegar achando que era ouro e nem é", afirmou.

Matheus ainda disse para os fãs o motivo de estar tranquilo com o caso. "Meus perfumes estão lá, videogame, computador, tv. Simplesmente pegaram as coisas que estavam na gaveta. Estou aliviado por isso e por estar bem, com saúde. Bem material a gente conquista, o importante é estar saudável pra correr atrás", frisou ele.

Por fim, Matheus lamentou o fato de sua casa não ter câmeras de segurança e enumerou os itens roubados. "Me mudei pra essa casa e acabei nem colocando (câmera) e vou fazer isso assim que chegar. A gente pensa que mora em condomínio e não vai acontecer isso, aquilo, mas acaba acontecendo. Algumas coisas que sumiram foram uma corrente minha que tinha um 'MY' de brilhantes, tinha uma corrente também com a fotinho da Maju (sua filha), alguns relógios, brincos, piercing".