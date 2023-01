Dennis Carvalho e sua ex-mulher, a atriz Deborah Evelyn - Divulgação / TV Globo

Publicado 04/01/2023 08:40 | Atualizado 04/01/2023 08:54

Rio - O estado de saúde do diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, ainda é grave. Ele está internado desde o dia 26 de dezembro no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, com um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada do organismo.