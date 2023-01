Angelina Jolie estaria namorando ator Paul Mescal, que é 21 anos mais novo que ela - AFP

Publicado 04/01/2023 11:32

Rio - A atriz Angelina Jolie, de 47 anos, foi flagrada por um fã em um encontro com o ator Paul Mescal, de 26, em Londres, na Inglaterra. Segundo o tabloide "Page Six", a amizade entre os dois atores é "improvável".

Os dois foram fotografados enquanto tomavam um café acompanhados por Shiloh, de 16, fruto do extinto casamento de Angelina com Brad Pitt. Antes de encontro, Angelina e Shiloh prestigiaram Mescal na peça "Uma Rua Chamada Pecado", que está em cartaz na capital inglesa.

Paul Mescal é conhecido por seu papel na série "Normal People", inspirada no livro de mesmo nome , da autora Sally Rooney. Em dezembro deste ano, os fãs começaram a especular sobre o possível fim de seu noivado com a cantora Phoebe Bridgers, que ultimamente tem sido vista em companhia do comediante Bo Burnham.