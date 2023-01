Maria Lina - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 11:09 | Atualizado 04/01/2023 11:10

Rio - Maria Lina, de 24 anos, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para matar a curiosidade dos seguidores a respeito de sua vida amorosa. No Instagram, a influenciadora admitiu que após o término de seu noivado com o humorista Whindersson Nunes, em agosto de 2021, não esteve em outros relacionamentos.

"Sei que vocês torcem por mim, mas eu não tive nenhum relacionamento após meu último término público. Por isso vocês nunca foram apresentadas a ninguém", explicou Maria ao ser questionada se contaria aos internautas caso estivesse namorando. "Se fosse uma pessoa que eu tivesse um relacionamento de fato, uma pessoa que eu enxergasse um futuro, sim. Vejo isso aqui de forma muito séria. É meu trabalho, é minha relação com vocês", ponderou.

A influencer e Whindersson tiveram um filho juntos, mas o bebê nasceu prematuro e morreu após o parto. Logo depois, os dois anunciaram o fim do noivado. Durante a interação, Maria Lina ainda garantiu que quando o assunto é sentimento, não consegue ser uma pessoa "desapegada".



"Sou a vergonha das minhas amigas. Ou não me envolvo com ninguém, ou passo quatro dias de casal, igual a um pinguim na festa", disse. "Eu queria namorar. A vida que eu estou vivendo é muito boa, mas é bom ter um chameguinho e uma pessoa para te amar", revelou.