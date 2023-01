Taís Araujo curte férias na Bahia - Reprodução/Instagram

Taís Araujo curte férias na BahiaReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 12:06 | Atualizado 04/01/2023 12:28

Rio - Taís Araújo está curtindo muito as férias na Bahia. A atriz, de 44 anos, compartilhou um vídeo, nesta quarta-feira (4), em que aparece sorridente, usando um chapéu de palha, um biquíni coral estilo hot pant e uma saída de praia branca, enquanto dançava ao som de do funk "Ela é Top", de MC Bola, com um drink na mão.

fotogaleria

"Uma pretricinha (sic) com seu copo de drink no verão da Bahia não quer guerra com ninguém", escreveu na legenda. A atriz passou a virada do ano na Bahia com o marido, Lázaro Ramos, e está aproveitando os dias de folga após o encerramento das gravações como a protagonista de "Cara e Coragem", novela das sete da TV Globo que está nos últimos capítulos.