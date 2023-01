Manu Gavassi posta reflexão após completar 30 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 08:52 | Atualizado 05/01/2023 09:07

Rio - A cantora e ex-participante do "Big Brother Brasil 20" Manu Gavassi usou as redes sociais, na quarta-feira, para refletir sobre seu aniversário. A artista, que completou 30 anos de idade, publicou no Instagram uma carta para si mesma, em que afirma não ver problema em envelhecer.

"Querida eu de trinta anos, acho que você sempre quis ter trinta anos desde que aprendeu a contar. O que é estranho porque agora sei que hoje em dia te olham esquisito e perguntam: 'Nossa, 30? Ah... Mas 30 ainda é nova!'. Como se envelhecer me assustasse e como se essa observação não existisse só para mulheres, mas isso é papo pra outro textão... Voltando: Não. Crescer nunca me assustou. Muito pelo contrário. Já fico feliz pensando em mim como uma senhora absolutamente fo** de 70 e com um legado", iniciou a ex-sister.

"Trinta é trinta e tudo ótimo por eu não ser mais referência em juventude. Talvez de alguma maneira mística você sempre soube que seria a sua melhor fase. Que passado a magia, a loucura, caos absoluto e insegurança crônica dos 20 e poucos, você estaria livre. E você de fato está. Livre. Consigo ver em todas as partes do seu corpo brilhar uma luz diferente. Consigo ver você em paz com suas ambições, as que te assombravam tanto. Consigo ver você entendendo um conceito antes muito abstrato: A satisfação. E não por símbolos de sucesso, marcos ou grandes acontecimentos. Mas por quem você é", ponderou a cantora.

"Consigo te sentir sabendo e acreditando em quem você é. Acreditando em um futuro completamente sem controle e desconhecido. Esse mesmo futuro gigante, que você, por enquanto, só sente. E nele tudo faz sentido. Cada dúvida eterna, textos existencialistas desnecessários compartilhados aos montes nas suas (amadas e temidas) redes sociais. Nesse futuro tudo faz sentido. Cada criação, cada relação, cada pessoa, cada semente, cada frustração. Tudo faz sentido porque tudo te fez ser quem você é. Simples. Quase brega. Brega. Mas verdade. E nesse futuro nada é mais importante do que a sua própria aprovação. Já pensou que fácil?! Depois de tudo que passamos, garota. Então tá aqui. Te dou embrulhada pra presente e salpicada em glitter. Tá aqui a sua aprovação (agora vai ser feliz pelo amor de Deus e para de racionalizar!). Com muito amor, sua versão de ontem, que não existe mais e que sempre vai existir", finalizou Manu.