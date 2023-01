Danielle Favatto dá à luz a primeira filha, Maia Eduarda - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 08:48 | Atualizado 03/01/2023 09:04

Rio - Danielle Favatto, filha de Romário, usou as redes sociais, na segunda-feira, para comemorar o nascimento de sua primeira filha, Maria Eduarda. A influencer de 25 anos publicou, no Instagram, uma foto da sala do parto, em que aparece abraçada com a bebê e ao lado do companheiro, o jogador de futebol Fabio Henrique Prado.

"Maria Eduarda. 47cm 2.935kg. 02/01 - 20:12", escreveu o casal em seus perfis. Nos comentários do post, seguidores não pouparam elogios à família. "Coisa linda!", opinou uma internauta. "Ela é perfeita!", disse outra. "Parabéns! Muita saúde!", desejou uma terceira. "Ai, meu Deus! Estou apaixonada!", declarou uma usuária.

Danielle é fruto do antigo relacionamento de Romário com a pedagoga Danielle Favatto. Além de Maria Eduarda, o senador também é avô de David, filho do jogador Romarinho, que nasceu em 2022.