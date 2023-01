Lorena Improta fala sobre processo de cura da diástase - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 10:20

Rio - Lorena Improta usou as redes sociais, na segunda-feira, para contar aos seguidores o tratamento que fez por meses a fim de curar uma diástase de quase 5 centímetros, adquirida após a gravidez de sua primogênita, Liz, fruto do relacionamento com Leo Santana. No Instagram, a dançarina de 29 anos compartilhou uma foto de sua barriga e afirmou não ter passado por cirurgia para unir os músculos do abdômen.

"Eu tive 4,5 de diástase. Hoje ela fechou completamente. Fiz exercício de LPF com a minha fisioterapeuta. Mamães, é super importante cuidar disso logo após o parto. Eu fiz por 3 meses. Fiquei meses sem poder fazer abdominal até ela fechar completamente. Não fiz cirurgia", explicou via stories.

Por fim, Lore ainda revelou que fez um tratamento de fisioterapia pélvica para conter escapes de urina, que enfrentou durante a gestação: "Também fiz fisioterapia pélvica. Eu tinha muito escape de xixi na gestação e hoje não tenho mais. É preciso cuidar", aconselhou.