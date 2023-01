Virginia Bandeira se pronuncia após jogar garrafa de água em Gusttavo Lima - Reprodução do Instagram

Publicado 03/01/2023 09:53

Rio - Após jogar uma garrafa de água em Gusttavo Lima e ser expulsa do show do cantor na virada do ano em Fortaleza, a servidora pública Virgínia Bandeira se manifestou através do Instagram, nesta segunda-feira, sobre o ocorrido. Ela disse que se indignou com a conotação política da apresentação do sertanejo e uma fala dele sobre ter participado de "campeonato de p*nheta", já que havia menores de idade no local.

"Me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de réveillon onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros", escreveu a servidora pública.

A arquiteta também disse que o marido de Andressa Suita fez um comentário 'desrespeitoso' durante o show. "Se não bastasse, mesmo com as inúmeras adolescentes, menores de idade, acompanhadas da família curtindo o show o cantor contou que participava de uma competição de punheta, numa declaração total de respeito que aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso", continuou.

Na sequência, Virgínia reconheceu que se excedeu e por isso jogou água em Gusttavo. "Estava numa festa onde é natural que as pessoas bebam, e posso ter me excedido na minha reação em repúdio a ele, e tenho humildade suficiente de reconhecer meu excesso. Ainda estou aguardando a devolução do valor que foi pago no ingresso, conforme ele prometeu, e garanto que nada vai pagar a reparação de transtorno que a atitude do músico causou a mim e, consequentemente, na minha família. Tenho uma filha de 13 anos que está recebendo ofensas nas redes sociais", finalizou.







Entenda

Gusttavo Lima expulsou uma mulher durante um show de Réveillon em Fortaleza, domingo, após ser atingido por uma garrafa d’água. Em um vídeo publicado no Instagram de Renato Sertanejeiro, o cantor aparece sentado na beira do palco, conversando com o público, quando uma mulher atira a garrafa contra ele. "Pode tirar ela daqui", pediu ele a equipe.

"Você jogou água em mim uma vez, duas vezes, três vezes. Tô te tratando com o maior amor e carinho do mundo, mas isso é sacanagem", comentou ele, que sugeriu o reembolso do valor do ingresso pago pela servidora pública. "Se quiser seu ingresso de volta, eu pago. A gente vem para cantar e fazer alegria, a pessoa vem jogar bebida na gente…".







Por fim, o cantor definiu a atitude da arquiteta como falta de respeito. "Respeito não se compra, você nasce com ele. E por falar em respeito, você não tem. Respeito é o mínimo, viu, coleguinha?", frisou o artista, que pediu para sua produção tirar a mulher do evento. "Tira ela agora, pode tirar. Pode tirar! Tira, se não eu vou tirar".