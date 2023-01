Gabriela Pugliesi exibe mudanças do corpo após dois meses de gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 09:30 | Atualizado 03/01/2023 09:31

Rio - Gabriela Pugliesi, de 37 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para dividir parte de seu treino diário com os seguidores. No Instagram, a influenciadora, que voltou a se exercitar recentemente, contou que já perdeu 6 dos 16 quilos ganhos na gestação de seu primeiro filho, Lion, que nasceu há dois meses.

"'Vamo' que 'vamo'! Faltam 10 quilos", escreveu na legenda de um story em que aparece pedalando em uma bicicleta ergométrica.

Em dezembro de 2022, Pugliesi relembrou a época em que mantinha o corpo magérrimo e afirmou ter "vergonha" de repostar fotografias daquele período. "Eu amo me cuidar. Gosto de me sentir bem com meu corpo. E acho válido a vaidade num equilíbrio saudável. O difícil é saber até onde isso pode ir sem ter deixar doente. Eu me comparava muito. E isso é o início de um ciclo muito tóxico. Não se compare. Não busque por um ideal que não condiz com a sua genética. Não machuque o seu corpo", aconselhou a influenciadora.