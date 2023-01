Mark Ruffalo pede orações para Jeremy Renner - Reprodução Internet

Publicado 03/01/2023 11:43 | Atualizado 03/01/2023 11:43

Rio - O ator Mark Ruffalo, de 55 anos, usou as redes sociais para pedir orações para seu amigo, o também ator Jeremy Renner, de 51. Os dois são colegas de elenco nos filmes do universo Marvel. Ruffalo interpreta o personagem Hulk e Renner vive o Gavião Arqueiro na franquia "Vingadores". O artista sofreu um acidente no dia 1º de janeiro enquanto tentava limpar a neve em sua casa, no estado americano de Nevada.

"Orações para o nosso irmão Jeremy Renner por uma recuperação plena e rápida. Por favor, enviem boas vibrações para ele", disse o ator ao compartilhar uma postagem do site "Entertainment Tonight" sobre o caso nos Stories, do Instagram.

Renner e Ruffalo trabalharam juntos em "Vingadores" (2012), "Vingadores: Era de Ultron" (2015) e "Vingadores: Ultimato" (2019). De acordo com as últimas informações, Jeremy Renner se recupera após passar por duas cirurgias desde que sofreu o acidente. Segundo os representantes do artista, seu estado é "crítico, mas estável".

O ator que interpreta o personagem Gavião Arqueiro nos filmes da franquia "Vingadores", da Marvel, sofreu um "trauma torácico contuso e lesões ortopédicas". "A família de Jeremy gostaria de expressar sua gratidão aos incríveis médicos e enfermeiras que cuidaram dele, ao Corpo de Bombeiros e Resgate de Truckee Meadows, ao xerife do condado de Washoe, à prefeita de Reno, Hillary Schieve, e às famílias Carano e Murdock. Eles também estão tremendamente impressionados e agradecidos pela manifestação de amor e apoio de seus fãs", disse a publicitária Samantha Mast em comunicado enviado ao "Hollywood Reporter" e à "CNN".

As autoridades oficiais ainda não relataram mais detalhes sobre o acidente. Uma testemunha anônima disse ao site "TMZ" que o ator teve a perna atingida por uma máquina de remover neve conhecida como "snowcat". Ainda de acordo com a publicação, o acidente deixou muito sangue no local e parecia uma "cena de crime". Um vizinho de Renner, que é médico, teria conseguido fazer um torniquete na perna do ator para que ele não perdesse mais sangue até a chegada dos paramédicos. A polícia investiga as causas do acidente.

A frente fria que tomou conta dos Estados Unidos nas últimas semanas deixou mais de 60 mortos. No dia 13 de dezembro, o ator fez uma postagem no Twitter sobre a neve. "A nevasca no Lago Tahoe não é brincadeira", disse ao postar a foto de um carro soterrado.

Jeremy Renner foi indicado ao Oscar de melhor ator em 2008 por sua atuação no filme "Guerra ao Terror". Ele também recebeu uma indicação de melhor ator coadjuvante por seu trabalho em "Atração Perigosa", de 2010. Depois do sucesso em "Guerra ao Terror", o artista estrelou vários projetos na Marvel, além de também ter atuado em filmes como "A Chegada", "Missão Impossível", "Trapaça", entre outros.