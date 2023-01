Anitta, Vivi, Juliano e Lexa se divertem na neve - Reprodução do Instagram

Publicado 03/01/2023 11:53

Rio - Anitta e Lexa estão curtindo os primeiros dias do ano na neve. As cantoras posaram juntinhas durante uma viagem com os amigos, Renner Souza, Vivi Wanderley e Juliano Floss, em um dia de esqui, nesta terça-feira. Alguns momentos do passeio estão sendo compartilhados pelo grupo nas redes sociais.

O influenciador digital Juliano Floss divertiu os amigos ao conhecer a neve pela primeira vez. "Meu sonho de infância, achei que a neve era fofinha", brincou na legenda.