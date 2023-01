Xuxa Meneghel desabafa sobre comportamento das pessoas em velório de Pelé - Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel desabafa sobre comportamento das pessoas em velório de Pelé

Publicado 03/01/2023 10:52 | Atualizado 03/01/2023 13:01

Rio - Xuxa Meneghel, de 59 anos, não gostou nada do comportamento de algumas pessoas durante o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, que terminou na manhã terça-feira. A apresentadora fez uma crítica sobre a atitude do público que compareceu na ocasião ao comentar uma foto publicada por Kelly Nascimento, filha do ex-jogador, no Instagram, nesta segunda-feira.

Na imagem, o ex-craque aparece no caixão, coberto por uma bandeira do Santos e outra do Brasil. "Que forte essa imagem. Mas por que tem gente sorrindo?", quis saber Xuxa. Alguns internautas concordaram com a apresentadora. "Foi o que eu mais observei, que desrespeito", disse um. "Também achei forte, e fiquei triste com isso", afirmou outro.

No entanto, outras pessoas discordaram. "Porque existem várias formas de viver o luto, e nem sempre significa estar chorando o tempo todo. A ficha não cai assim tão fácil para alguns e nem todos reagem da mesma maneira", opinou um usuário da rede social. "Chorar, sorrir e se desesperar faz parte. Provavelmente estão recordando momentos bons que viveram com ele".

Um dos relacionamentos mais famosos do Rei do Futebol foi com Xuxa Meneghel, quando o ex-jogador tinha 41 anos de idade e ela, 17. Na autobiografia "Pelé – Minha Vida em Imagens", o mineiro descreveu o namoro de seis anos como "um dos menos felizes". Apesar de longa, a relação foi marcada por traições do ex-jogador.

"Às vezes, ele chegava com marca de batom. Ele falava: 'essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé'. Eu, com pouca idade, não entendia direito isso. Achava isso normal. Não foi uma tarefa muito fácil dos meus 17 aos meus 23 anos", relembrou Xuxa, em entrevista de abril deste ano. A apresentadora já revelou, em outra ocasião, que o ex-atleta foi contra sua contratação pela TV Globo.

Pelé e Xuxa se conheceram em sessão de fotos para a capa da extinta revista "Manchete", quando o jogador se interessou primeiramente por Luiza Brunet, que também participou do ensaio. "Ele mandou chamar uma morena, uma loira, uma negra e uma ruiva, todas vestidas de dourado. A morena era a Luiza, a loira era eu. Na verdade, ele gostou mais da Luiza, mas ela era casada. Ele saiu com as mãos me tocando. E começaram a falar que a gente estava namorando", contou a Rainha dos Baixinhos ao "Fantástico", em 2012.