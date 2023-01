Thales Bretas e Silva em Fernando de Noronha - Reprodução Internet

Publicado 05/01/2023 10:20

Rio - O dermatologista Thales Bretas, de 34 anos, viúvo do humorista Paulo Gustavo, aproveitou o início de 2023 ao lado de amigos e do novo namorado, o cantor Silva, de 34, no arquipélago de Fernando de Noronha. Thales postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, algumas fotos em que aparece se divertindo no local. "Obrigado, Noronha", escreveu na legenda das imagens.

Thales e Silva assumiram o namoro em setembro de 2022. Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19. Na ocasião em que assumiram o romance, Silva disse que gostaria de ajudar Thales a criar Gael e Romeu, filhos do dermatologista com o humorista.