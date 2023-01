Pedro Scooby conta que filha enfrentou outro procedimento cirúrgico e agradece orações dos seguidores - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 09:30 | Atualizado 05/01/2023 09:41

Rio - Pedro Scooby usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para contar aos seguidores que sua filha caçula, Aurora, fruto do relacionamento com Cintia Dicker, enfrentou um novo procedimento. A garotinha, que nasceu no dia 26 de dezembro, já passou por outras duas cirurgias e segue internada para tratar problemas de saúde ainda não revelados pelos pais.

"Muito obrigado por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem. Se Deus quiser, em breve, vamos para casa", disse o surfista na legenda de uma foto em que aparece segurando um terço.