Príncipe Harry relata briga com o irmão, William, em autobiografia - KIRSTY O'CONNOR / POOL / AFP

Príncipe Harry relata briga com o irmão, William, em autobiografiaKIRSTY O'CONNOR / POOL / AFP

Publicado 05/01/2023 10:19

Rio - Nem a família real escapa de um barraco entre irmãos! O príncipe Harry acusou William de agressão física, em 2019, em um trecho de sua autobiografia "Spare", que será lançada na semana que vem. A informação foi divulgada pelo jornal "The Guardian", nesta quarta-feira.

fotogaleria

A discussão teria começado após William classificar a mulher de Harry, Meghan Markle, como "rude, difícil e abrasiva". O caçula do rei Charles III com Lady Di não gostou nada do comentário do irmão e defendeu a amada. Ele ainda acusou o marido de Kate Middleton de ser "papagaio da narrativa da imprensa". Os ânimos ficaram exaltados e dois trocaram insultos.

Ao perceber a irritação de William, Harry foi até a cozinha de sua casa em Londres e lhe ofereceu um copo d'água. "Ele baixou a água, me xingou de outro nome e então veio até mim. Tudo aconteceu muito rápido: ele me agarrou pelo colarinho, rasgou meu colar e me jogou no chão", afirmou Harry. "Caí na tigela do cachorro, que rachou nas minhas costas, os pedaços me cortando. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair", continuou.

Ainda segundo o príncipe, William o incentivou a revidar, citando brigas que tiveram na infância. No entanto, ele se recusou. Logo depois, o marido de Kate se desculpou e pediu que ele não contasse sobre a briga para Meghan. No entanto, Harry não conseguiu esconder o ataque da mulher, já que ela percebeu os "arranhões e hematomas" em suas costas. Na publicação, Harry ainda conta qual foi a reação de Meghan ao saber da briga entre os dois. "Ela não ficou tão surpresa e não estava tão brava. Ela só ficou terrivelmente triste".