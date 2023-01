Ingra Lyberato fala sobre morte do pai, o cineasta Chico Liberato - Reprodução / Instagram

Ingra Lyberato fala sobre morte do pai, o cineasta Chico LiberatoReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 10:17

Rio - Ingra Lyberato usou as redes sociais para lamentar a morte de seu pai, Chico Liberato, que faleceu aos 87 anos, na madrugada desta quinta-feira, em Salvador, na Bahia. No Instagram, a atriz escreveu um longo texto em homenagem ao artista plástico e cineasta, e recebeu o apoio dos fãs.

fotogaleria

"Amores, esta madrugada meu pai amado Chico Liberato fez a passagem. Emoção que nunca tive antes… Muitas lágrimas de gratidão por ser sua filha primogênita e o sentimento de que sua luz está mais forte que nunca dentro de mim", iniciou Ingra na legenda de um vídeo em que aparece ao lado de Chico.

"Há 48 horas recebemos o chamado para vir a Salvador nos despedir e ontem estávamos todos os 5 filhos reunidos para esse fim, regido sempre por um dos protetores da família, Senhor do Bonfim. Depois de ter tido a sorte de passar o mês de dezembro ajudando nos cuidados com ele, ontem tive a oportunidade divina de cantar muito pra ele e dar bastante carinho e chamego. A despedida foi no hospital onde ele se tornou pai. Onde nos vimos pela primeira vez no meu nascimento", contou.

"Tive um pai tão presente, talentoso e amoroso! Que benção ter um pai que sempre me despertou orgulho e também sempre manifestou orgulho por cada filha e filho, assim como da esposa, companheira de todas as horas, Alba. Estamos em paz com amor e gratidão no coração por ter tido em nossas vidas um homem tão especial! Para quem quiser se despedir dessa luz brilhante que é Francisco Liberato de Mattos, filho de Oxalá, o velório será às 17h de 05 de janeiro de 2023 no Jardim da Saudade, Salvador. Axé, Amém, Aho!", finalizou a atriz.

Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para deixar suas mensagens de carinho. "Meus sinceros sentimentos", escreveu uma internauta. "Deus conforte toda a sua família! Luz, paz e amor", disse outra. "A vida é um palco e um dia as cortinas se fecharão. Nesta hora, oque importa são os aplausos. Que ele seja ovacionado em sua passagem", desejou um fã.

Veja o post