Gracyanne Barbosa rebola muito em vídeo nas redes sociais - Reprodução Internet

Gracyanne Barbosa rebola muito em vídeo nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 05/01/2023 11:13 | Atualizado 05/01/2023 11:17

Rio - Uma coisa ninguém pode negar: Gracyanne Barbosa é mestre em surpreender seus seguidores do Instagram com sua, digamos assim, desenvoltura. A musa fitness postou um vídeo em que aparece de cabeça pra baixo e rebolando muito ao som do hit "Bailarina", de Thammy, MC Jhenny e MC Letícia. Os internautas ficaram impressionados com mais esse talento de Gracy e fizeram vários elogios.

fotogaleria

"Meu Deus", disse o influenciador Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia. "A maior que nós temos", comentou outro seguidor. "Coração bonito", brincou um fã. "Ícone", disse um admirador. "Linda até de cabeça pra baixo", comentou outra pessoa.