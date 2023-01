Luana Piovani relembra participação no Globo de Ouro - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 12:42 | Atualizado 05/01/2023 12:45

Rio - Luana Piovani deu uma pausa na briga pública que tem travado contra o ex-marido, Pedro Scooby, e aproveitou esta quinta-feira (5) para fazer um #tbt. A atriz relembrou um momento marcante de sua carreira, quando foi indicada ao Globo de Ouro Portugal. Ela compareceu ao evento em outubro do ano passado, ao lado do namorado Lucas Bittencourt.

"Globo de Ouro é uma premiação que acontece há 26 anos em Portugal", começou ela. "Foi muito importante para mim estar presente lá. Ainda sem conhecer a cena artística portuguesa, fui presenteada podendo conhecer tanta gente talentosa e importante", acrescentou.

Piovani complementou a lembrambrança com fotos do vestido desenhado pela estilista brasileira Martha Medeiros com saia da designer Jaqueline Pereira. "Chamo esse look de 'tão nua quanto vestida'", contou ela. "A luta diária em desaprender o machismo intrínseco que nos foi introjetado segue sendo foco", pontuou.



A atriz finalizou já com a mente na premiação deste ano. "Só penso com que roupa irei esse ano de 2023", disse Luana, que tem sido assunto nas redes sociais nos últimos dias por expor publicamente sua briga com Pedro Scooby por conta dos três filhos do ex-casal.