Rafa Kalimann compartilha fotos de viagem à BahiaReprodução Internet

Publicado 05/01/2023 16:43

Rio - Rafa Kalimann compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (5), registros da sua viagem para a Bahia. Vestindo um biquini azul e uma saída de praia, a apresentadora foi à capital, Salvador, aproveitar a folga de final de ano e o tempo ensolarado. Acompanhando o carrossel de fotos mostrando detalhes do look, dela e do local, a ex-BBB escreveu na legenda: "monica.salvador.Bahia".

Nos comentários, fãs e internautas reagiram às fotos elogiando a influencer e a paisagem. Mensagens como: "Minha terra é linda demais", "Deusa maravilhosa", "Cervejinha e praia, nada melhor", "Salvador é diferenciada" e "É muito muito maravilhosa, meu Deus!"