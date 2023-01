Gloria Maria é internada em hospital para tratamento de saúde - Reprodução Internet

Gloria Maria é internada em hospital para tratamento de saúdeReprodução Internet

Publicado 06/01/2023 07:37 | Atualizado 06/01/2023 09:13

Rio - A jornalista Gloria Maria, de 73 anos, foi internada na última quarta-feira para um tratamento de saúde. A informação é do colunista Lucas Pasin, do "Uol", e foi confirmada ao "O Dia" pela Globo. De acordo com a Comunicação da emissora, a internação já era prevista como parte do tratamento da apresentadora e a previsão de alta é para esta sexta-feira. A emissora não divulgou o hospital em que Gloria Maria está internada.

Em dezembro do ano passado, Gloria já havia sido afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde . "Glória Maria está afastada do 'Globo Repórter' dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem", diz apenas o texto da emissora.

Em janeiro de 2022, Gloria Maria foi hospitalizada após testar positivo para covid-19. A apresentadora chegou a precisar colocar um dreno no pulmão, mas seu quadro clínico ficou estável. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", Gloria Maria está tratando um tumor no pulmão.

Vale lembrar que, em 2019, a jornalista já lutou contra um tumor no cérebro. "Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um 'prazo de validade'. E estou aproveitando de todas as maneiras. Eu tinha 30% de chance de sobreviver, 20% de viver sem sequela. É minha vida, é a minha história. É intransferível. Ninguém pode viver por mim. E eu enfrento da maneira que ela se apresenta", afirmou em entrevista recente.