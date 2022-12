Gloria Maria é afastada do ’Globo Repórter’ para dar continuidade a tratamento - Reprodução Internet

Gloria Maria é afastada do ’Globo Repórter’ para dar continuidade a tratamentoReprodução Internet

Publicado 07/12/2022 11:38 | Atualizado 07/12/2022 11:38

Rio - A jornalista Gloria Maria, de 73 anos, foi afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. De acordo com nota da Comunicação da Globo enviada ao DIA, o tratamento já era previsto há alguns meses. "Glória Maria está afastada do 'Globo Repórter' dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem", diz apenas o texto.

Em janeiro deste ano, Gloria Maria foi hospitalizada após testar positivo para covid-19. A apresentadora chegou a precisar colocar um dreno no pulmão, mas seu quadro clínico ficou estável. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", Gloria Maria está tratando um tumor no pulmão.

Vale lembrar que, em 2019, a jornalista já lutou contra um tumor no cérebro. "Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um 'prazo de validade'. E estou aproveitando de todas as maneiras. Eu tinha 30% de chance de sobreviver, 20% de viver sem sequela. É minha vida, é a minha história. É intransferível. Ninguém pode viver por mim. E eu enfrento da maneira que ela se apresenta", afirmou em entrevista recente.

A publicação mais recente de Gloria Maria no Instagram é um vídeo de sua grande amiga Narcisa Tamborindeguy desejando saúde a ela. "Quem tem uma amiga como a Narcisa para nos fazer rir nos momentos difíceis não precisa de mais nada. Te amo", escreveu Gloria Maria na ocasião, em setembro.

No mesmo mês, a apresentadora também lamentou não ter conseguido acompanhar as filhas, Laura e Maria, ao Rock in Rio. "Minhas vidas. Meus amores. Primeira vez numa programação tipo Rock In Rio sem mim. Foram com a minha comadre Veronica e a madrinha Júlia. Se divertiram mas se Deus quiser no próximo evento vamos estar juntas. Por enquanto preciso me cuidar. Mas tenho FÉ e logo estarei de volta brilhando", escreveu.