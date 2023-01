Thaeme Mariôto compartilha antes e depois da perda de 22 quilos - Reprodução / Instagram

Thaeme Mariôto compartilha antes e depois da perda de 22 quilosReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2023 12:27

Rio - Thaeme Mariôto usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar seu antes e depois após eliminar 22 quilos. No Instagram, a cantora, que deu à luz Ivy, em setembro de 2021, contou que desde então tem procurado manter hábitos saudáveis a fim de recuperar seu antigo corpo.

fotogaleria

"Esse clique foi de ontem… Antes e depois que me inspira a seguir em frente em busca da minha versão mais saudável", celebrou. "Deu muita diferença, né? Na verdade, não existe milagre, gente. Tenho me cuidado, sim, com alimentação balanceada, saudável (na maioria dos dias) e voltei a malhar há três meses… Essa combinação sempre dá certo! O equilíbrio é o segredo. Para quem não sabe, adquiri 22 kg na última gestação e a saúde ficou um caos. Colesterol, triglicérides, pressão descontrolada etc", contou ela, que também é mãe de Liz, de 3 anos.

"Perdi grande parte dos quilos nos primeiros 6 meses pós-parto, depois disso achei necessário iniciar um tratamento personalizado para um melhor resultado na busca pela saúde e pelo meu corpo de volta [...] Estou muito mais feliz e saudável", pontuou a cantora.