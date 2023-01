Nivea Stelmann se torna cidadã americana e descarta de vez retorno às novelas - Reprodução/Instagram

Nivea Stelmann se torna cidadã americana e descarta de vez retorno às novelasReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 21:21

Rio - Nivea Stelmann usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar a conquista de sua cidadania americana. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz de 48 anos falou sobre o processo que enfrentou para ter acesso aos mesmo direitos que uma pessoa nascida nos Estados Unidos, onde mora desde 2017. A ex-global explicou que, para ser aprovado, é necessário ter cinco anos de green card, o visto de permanência em território estaduninense para imigrantes.

"Só quem mora aqui e está tentando conseguir um green card entende o que estou sentindo agora. Sei que sou muito privilegiada porque já pisei nos Estados Unidos com o green card na mão, mas virar cidadã americana tem um peso muito grande para mim, é uma alegria sem tamanho. Comecei o ano com o pé direito", declarou ela, que se mudou para o exterior com o marido Marcus Rocha e os filhos Miguel, fruto do casamento dela com o ex-marido Mário Frias, e Bruna, da atual relação.

Em seguida, a artista abriu o jogo sobre o motivo que a levou a abandonar o Brasil para viver nos EUA: "A ideia partiu de mim. Eu tinha uma carreira sólida, estabilizada. O que me levou a trocar o Brasil pelos Estados Unidos foi a violência. Orlando foi a cidade que escolhi para morar, e não Hollywood ou Los Angeles", disse ela, que ficou conhecida por interpretar a Graça, de "Chocolate com Pimenta", da TV Globo, além de ter atuado em outras produções como "O Clone" e "A Terra Prometida", da Record.

"Não queria continuar minha carreira como atriz aqui. Já vim sabendo que aqui eu teria que mudar meu chip, que teria que me reinventar e que aqui em Orlando não tem novela. Não queria mais recomeçar, e escrevi na minha carta para o green card que eu seria digital influencer e, como era uma atriz conhecida no Brasil, iria divulgar o nome dos Estados Unidos da melhor forma. Não pretendo voltar (para o Brasil). Refiz minha vida aqui e aqui pretendo morrer. Me encontrei aqui", afirmou.

No entanto, Nivea deixou a porta aberta para participar de projetos rápidos no Brasil. "Eventualmente, se pintar algum trabalho, agora tenho mais flexibilidade para fazer porque posso ficar muito mais tempo longe dos Estados Unidos. Agora sou cidadã e moro onde eu quiser. Não pretendo fazer novelas, já recebi alguns convites neste período aqui e não aceitei porque não quero ficar longe dos meus filhos e do meu marido. Mas, se pintar alguma participação na TV ou coisa pequena que eu posso fazer para matar a saudade como atriz, farei com o maior prazer, mas não está nos meus planos", destacou.

A atriz também contou alguns detalhes sobre a última fase do processo para se tornar cidadã americana e revelou ter ficado nervosa com o exame. "Estudei muito para essa prova. São cem questões cívicas para estudar. Das cem, eles escolhem dez, mas se você acertar as seis primeiras, eles param de te perguntar. Eles têm que entender que você entende o inglês. Mas eu fiquei muito nervosa na hora, mas do que qualquer estreia ou evento. Na hora que entrei na sala, comecei a sentir uma queimação de nervoso, boca seca... Não estou exagerando, e olha que tenho muito controle das minhas emoções. Hoje eu estava totalmente desestabilizada", disparou.

Aliviada, Nivea contou que foi aprovada logo nas primeiras seis perguntas, antes de ser entrevistada com questões de cunho pessoal. "Ela perguntou as coisas da minha vida, com quem eu sou casada, com quem eu fui casada, nomes dos filhos, imposto de renda... Consegui entender tudo que ela falou, termos jurídicos e difíceis, que a gente não usa no dia a dia. Apesar que eu quase não falo inglês aqui", comentou.

"Eu moro na Flórida e em 90% do meu tempo eu falo português porque trabalho para brasileiros e lido com brasileiro. Quando vou gastar meu inglês, é na escola da minha filha ou com um ou outro amigo americano. Estava com muito medo, dá um certo pânico, mas deu tudo certo", celebrou a atriz.

"Fui preparada para cantar o hino e chorar, mas não me emocionei naquele momento, apesar de ser muito bonito. Você recebe o certificado e ela pega o green card porque agora vou tirar meu passaporte americano. Não preciso mais de green card, não entro mais na fila da imigração. Eu sou americana também, e vou ter todos os direitos que os americanos têm. Pra mim, o que é um presente de Deus", completou Nivea.

