Mel Maia e Mc Daniel usam pijama estampado com o rosto um do outro - Reprodução Internet

Mel Maia e Mc Daniel usam pijama estampado com o rosto um do outroReprodução Internet

Publicado 06/01/2023 20:10

Rio - Na primeira quinta-feira do ano (5), Mel Maia e Mc Daniel apareceram grudados usando pijamas inusitados. Estampados com a cara um do outro, os namorados recém assumidos aproveitam o dia chuvoso na Cidade Maravilhosa juntos. A artista e o cantor compartilharam as imagens em suas redes sociais, antes de irem dormir.

fotogaleria

A atriz mostrou o namorado em seu Story e legendou "Ó o pijamão", filmando a reação do funkeiro. Em seguida mostrou seu look com o rosto do amado estampado. Já Mc Daniel compartilhou em seu Instagram o momento que abriram o presente, mandado por um seguidor, e brincou que os fãs estavam rindo dos pijamas, mas queriam estar usando também. O casal assumiu o namoro na última semana, mas já dava indícios do relacionamento nas redes sociais há meses.