Juliette e Bianca Andrade viajam juntas a Paris, na FrançaReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2023 20:34 | Atualizado 06/01/2023 20:35

Rio - Juliette e Bianca Andrade seguem em viagem pela França, depois de curtirem alguns dias na neve com Anitta, Lexa e outras amigas famosas . Nesta sexta-feira, as ex-BBBs postaram vídeos na sacada de um hotel com vista para a Torre Eiffel, em Paris, e abriram uma garrafa de champanhe para celebrar o momento.

"Eu vou dizer uma coisa. Eu estou emocionada aqui. Deus é muito bom comigo. É muito bom com a gente. A gente está tão feliz que parece que estamos em um sonho", refletiu a campeã do "BBB 21", nos Stories do Instagram. E Boca Rosa completou: "Deus permite que algumas coisas difíceis aconteçam para que a gente valorize isso mais ainda", disse. A cantora ainda revelou que as duas estão hospedadas no hotel Shangri-La Paris, cujas diárias podem chegar a R$ 12 mil.

Mais cedo, Juliette usou o Instagram para compartilhar as fotos de seu último dia nos Alpes Franceses, posando com Anitta e Bianca Andrade: "Au revoir, Courchevel", escreveu ela, dizendo "tchau", em francês. A influenciadora mostrou um passeio de helicóptero que o trio fez, sobrevoando as montanhas de neve.

